На Сумщине спасатели деблокировали тела двух погибших в ДТП (видео)

На место происшествия немедленно прибыли 2 единицы техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали двух погибших водителей легковых автомобилей и произвели смывание топлива с проезжей части.
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