На Сумщине спасатели деблокировали тела двух погибших в ДТП (видео) 11 ноября, в 11:00 на линию экстренного вызова «101», поступило сообщение, что на автодороге «Шостка – Чаплиевка» в 4 км от г. Шостка в направлении с. Клышки, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей «Skoda» и «Wolksvagen».

На место происшествия немедленно прибыли 2 единицы техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали двух погибших водителей легковых автомобилей и произвели смывание топлива с проезжей части. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.