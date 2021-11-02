Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:22512

На Сумщине произошло лобовое столкновение: оба водителя погибли

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, на автодороге между Шосткой и селом Клышки.

Как установили сотрудники полиции, лобовое столкновение произошло между автомобилями Skoda и Volkswagen. В результате ДТП погибли оба водителя транспортных средств, которым было 28 и 46 лет. Семнадцатилетняя пассажирка Шкоды была доставлена в больницу «скорой», где сейчас о ней заботятся медики.

В полиции по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах произошло тройное ДТП
Сегодня 13:44

В Сумах произошло тройное ДТП

На улице Вячеслава Чорновила в ДТП попали три автомобиля....

На Сумщине пьяный скутерист сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП
Сегодня 11:31

На Сумщине пьяный скутерист сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 9 ноября, около 20.15, в селе Глинск Роменского района, женщина-велосипедист попала на больничную койку....

В Сумах пьяный водитель чудом не утопил авто (видео)
Вчера 16:32

В Сумах пьяный водитель чудом не утопил авто (видео)

Патрульные составили 4 админматериала на водителя с признаками опьянения, совершившего ДТП....

На Сумщине в ДТП погиб велосипедист
Вчера 12:49

На Сумщине в ДТП погиб велосипедист

Сегодня, 10 ноября, около 9:55 в селе Комышанка Роменского района велосипедист попал под колеса грузовика и погиб на месте происшествия....

В Сумах снова авария с маршруткой
09.11.2021 18:03

В Сумах снова авария с маршруткой

Сегодня, 9 ноября, на ул. Харьковская произошло ДТП....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1174 человек
Сегодня 08:43
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и летней кухни
Сегодня 14:59
На Сумщине произошло лобовое столкновение: оба водителя погибли
Сегодня 14:22
В Ромнах учительница, отстраненная от работы в связи с отсутствием прививки, обратилась в суд
Сегодня 13:52
В Сумах произошло тройное ДТП
Сегодня 13:44
Лебедю с озера Чеха подыскали место для зимовки
Сегодня 13:30
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на открытой территории
Сегодня 12:55
В Белополье задержали мужчину, вырвавшего из рук женщины мобилку
Сегодня 12:16
В Сумах дали 12 лет за жестокое убийство сожительницы
Сегодня 11:42
В Шостке спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)
Сегодня 11:32
На Сумщине пьяный скутерист сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП
Сегодня 11:31
Школяр з Конотопа видав власні збірки оповідань
Сегодня 11:00
view counter
view counter

Статьи

У громад повинні залишитися бюджети розвитку, – «УДАР Віталія Кличка» про зміни до Бюджетного кодексу ®
Сегодня 12:44
Памяти Андрея Сницаря
Сегодня 12:27
Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 обязательны
Вчера 15:31
Сумскому машиностроительному объединению 125 лет: начало большого пути
Вчера 14:16
Сумской атлет рассказал, как в Украине помогали нарушать допинг-протоколы
Вчера 13:10
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: ТОП 5 нюансів оформлення трудових відносин
Вчера 13:08
Бюджет для влади чи громади?
Вчера 12:17
Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
08.11.2021 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
Кино Планета Кіно
17.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.