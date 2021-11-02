На Сумщине произошло лобовое столкновение: оба водителя погибли Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, на автодороге между Шосткой и селом Клышки.

Как установили сотрудники полиции, лобовое столкновение произошло между автомобилями Skoda и Volkswagen. В результате ДТП погибли оба водителя транспортных средств, которым было 28 и 46 лет. Семнадцатилетняя пассажирка Шкоды была доставлена в больницу «скорой», где сейчас о ней заботятся медики.

В полиции по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.