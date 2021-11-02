В Ромнах учительница, отстраненная от работы в связи с отсутствием прививки, обратилась в суд 10 ноября в Роменский суд поступило исковое заявление от учительницы одной из школ города, где она просит суд: признать незаконным и отменить приказ об отстранении от работы; восстановить ее на работе; взыскать с ответчика сумму среднего заработка за время вынужденного прогула (с 08.11.2021) до дня восстановления на работе.

Свой иск женщина мотивирует тем, что 03.11.2021 г. ответчик сообщил ее об обязательной профилактической прививке против COVID-19 и до 08.11.2021 г. необходимо было предоставить документ о вакцинации или документ о запрете на вакцинацию и в случае непредоставления указанных документов будет осуществлено отстранение от работы без сохранения заработной платы.

05.11.2021 г. ответчиком был вручен приказ об отстранении истицы (учительницы) от работы с 08.11.2021 г. на время отсутствия прививки от COVID-19 без сохранения заработной платы.

Истец считает, что приказ об отстранении является незаконным, поскольку нарушает его право на труд.

Согласно автоматизированному делу между судьями, дело №5858/3294/21 передано на рассмотрение судьи Евлах А.А.