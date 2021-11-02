В Ромнах учительница, отстраненная от работы в связи с отсутствием прививки, обратилась в суд

Свой иск женщина мотивирует тем, что 03.11.2021 г. ответчик сообщил ее об обязательной профилактической прививке против COVID-19 и до 08.11.2021 г. необходимо было предоставить документ о вакцинации или документ о запрете на вакцинацию и в случае непредоставления указанных документов будет осуществлено отстранение от работы без сохранения заработной платы.
05.11.2021 г. ответчиком был вручен приказ об отстранении истицы (учительницы) от работы с 08.11.2021 г. на время отсутствия прививки от COVID-19 без сохранения заработной платы.
Истец считает, что приказ об отстранении является незаконным, поскольку нарушает его право на труд.
Согласно автоматизированному делу между судьями, дело №5858/3294/21 передано на рассмотрение судьи Евлах А.А.
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