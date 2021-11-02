В Сумах за среду от COVID-19 умерли семеро

За последние сутки, 10 ноября, выявлено 396 новых больных. Выздоровело 280 горожан, умерло семь человек.
В настоящее время на лечении находится 6720 сумчан.
Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 49 760 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 47 145 взрослых и 2615 детей.
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