В Сумах за среду от COVID-19 умерли семеро Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 10 ноября, выявлено 396 новых больных. Выздоровело 280 горожан, умерло семь человек.

В настоящее время на лечении находится 6720 сумчан.

Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 49 760 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 47 145 взрослых и 2615 детей.