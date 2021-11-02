На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1174 человек

По состоянию на 11 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 116 536 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2182 летальных исхода, за минувшие сутки – 26 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 3, Сумский р-н – 13, Шосткинский р-н – 6).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 95 768 человек, из них за минувшие сутки – 847 (Конотопский р-н – 143, Ахтырский р-н – 59, Роменский р-н – 14, Сумский р-н – 576, Шосткинский р-н – 5).
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