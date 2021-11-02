На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1174 человек COVID-19 подтвердили у 1174 человек (Конотопский р-н – 139, Ахтырский р-н – 117, Роменский р-н – 146, Сумский р-н – 574, Шосткинский р-н – 198).

По состоянию на 11 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 116 536 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2182 летальных исхода, за минувшие сутки – 26 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 3, Сумский р-н – 13, Шосткинский р-н – 6).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 95 768 человек, из них за минувшие сутки – 847 (Конотопский р-н – 143, Ахтырский р-н – 59, Роменский р-н – 14, Сумский р-н – 576, Шосткинский р-н – 5).