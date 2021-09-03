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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские пляжники вылетели с 4-звездочного турнира в Бразилии

Квалификационный барьер соревнований FIVB WORLD TOUR 4* по пляжному волейболу успешно преодолела только одна из четырех украинских пар.

Первый соревновательный день престижного четырехзвездочного международного турнира, стартовавшего в бразильском городе Итапема, для представителей Украины получился не слишком удачным. Напомним, что сразу четырем нашим парам, чтобы присоединиться к «сеяным» Инне Махно/Ирине Махно и Диане Луниной/Валентине Давидовой, необходимо было успешно выступить в квалификационном турнире. Однако справились с этим задачи только действующие чемпионы Украины среди мужчин.

На первом отборочном этапе Сергей Попов/Эдуард Резник боролись с представителями США Тимоти Брюстером/Трэвисом Мюхиртером. И в стартовом сете не оставили тем никаких шансов. В первую очередь наша пара отличалась надежными действиями в защите – Попов феерил на приемах, а Резник несколько раз отметился эффектными блоками. Вторую партию украинцы также начали уверенно – 8:4. Однако в дальнейшем их слаженные до этого действия почему-то внезапно разладились. И американцы заметно взбодрились. Плюс – иногда им откровенно везло. Так что вскоре счет в поединке стал равным.

Дебют третьего сета остался за соперниками – 3:0, но здесь Попов и Резник «завелись» нешуточно. И очень быстро противостояние пошло уже, что называется, очко в очко. При этом длительных розыгрышей в нем было предостаточно, и завершались они с переменным успехом. Но, наконец, в кульминационный момент Сергей с Эдуардом обнаружили завидную рассудительность и хладнокровие, так что победное очко было за ними – 2:1 (21:15, 17:21, 15:13).

Во втором квалификационном раунде Попов/Резник сошлись с местными пляжниками Адриэльсоном Дос Сантосом/Артуром Да Сильвой. Казалось, априори больше шансов на успех должно быть у бразильцев. Однако тем не помогла даже громкая поддержка соотечественников – украинская пара одолела их спокойно и убедительно – 2:0 (21:16, 21:17).

Таким образом, Сергей Попов/Эдуард Резник присоединились к когорте всех сильнейших и сыграют в основном раунде престижного Cuatro estrellas.

К большому сожалению, не составят им там компанию два других украинских дуэта. Хотя, в частности, Владислав Емельянчик/Денис Денисенко были близки к этому. Ведь в первом матче доказали свое преимущество над швейцарцами Иммануэлем Цурхером/Джонатаном Джорданом (Швейцария) – 2:0 (21:18, 21:17), а во втором противостоянии с представителями Австрии Феликсом Фридлем/Максимилианом Трюммером уверенно отыгрались во втором сете. Но в решающем третьем сил им немного не хватило. В итоге – 1:2 (16:21, 21:16, 11:15).

Наконец, Максим Гладун (Сумы)/Евгений Журавель до последнего цеплялись за свой шанс в поединке с австрийцами Джулианом Хёрлом/Лоренцом Лейтнером. Во второй партии борьба даже переросла на «больше-меньше», однако последнее слово в ней осталось за нашими соперниками. 0:2 (12:21, 22:24) – Гладун/Журавель также завершили свои выступления в Бразилии.

В женском квалификационном турнире Марина Гладун (Сумы)/Дарья Романюк стартовали сразу со второго раунда. Однако наткнулись на мастеровитых бразилиек Тайану Лиму/Хегейле Дос Сантос. Те объективно преобладали украинок по уровню мастерства и показали лучшую сыгранность. Потому и победили – 2:0 (21:16, 21:13).

Таким образом, перед основным раундом FIVB WORLD TOUR 4* украинское представительство в Итапеме сократилось вдвое. Впрочем, продолжаем болеть за наших мужчин и женщин, сообщает пресс-служба ФВУ.

Спорт Пляжный волейбол
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