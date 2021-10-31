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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:32359

Сумской футзалист забил за сборную

9-10 ноября молодежная сборная Украины по футзалу провела два контрольных поединка против сверстников из Португалии.

В обоих поединках принимал участие футзалист АФФК «Сумы» Александр Сметаненко. В первой игре сильнее были португальцы 7:2, во второй украинцы взяли реванш 6:2. Сегодня последний гол в ворота соперников забил как раз игрок нашей команды, поставив точку в поединке.

Спорт Сборная Украины Футзал
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