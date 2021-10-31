Сумской футзалист забил за сборную 9-10 ноября молодежная сборная Украины по футзалу провела два контрольных поединка против сверстников из Португалии.

В обоих поединках принимал участие футзалист АФФК «Сумы» Александр Сметаненко. В первой игре сильнее были португальцы 7:2, во второй украинцы взяли реванш 6:2. Сегодня последний гол в ворота соперников забил как раз игрок нашей команды, поставив точку в поединке.