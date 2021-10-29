На Сумщине ночью будут морозы

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1..-6°С, днем +1..+6°С.
12 ноября: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..+2°С, днем +2..+7°С.
13 ноября: Переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -1..+4°С, днем +2..+7°С.
В связи с вторжением арктического воздуха 10 ноября в Сумской области произойдет резкое снижение температуры воздуха....
Новая неделя в Сумской области начнется небольшими осадками и снижением температуры вследствие вторжения арктического воздуха....
На выходных погоду в Сумской области будет определять: в субботу атмосферный фронт циклона, в воскресенье - малоградиентное поле повышенного давления....
В ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая, теплая погода....
На выходные погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....