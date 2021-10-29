Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:41176

На Сумщине ночью будут морозы

В ближайшие дни погода Сумщины будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1..-6°С, днем +1..+6°С.

12 ноября: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..+2°С, днем +2..+7°С.

13 ноября: Переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -1..+4°С, днем +2..+7°С.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине ожидается резкое похолодание
Вчера 11:06

На Сумщине ожидается резкое похолодание

В связи с вторжением арктического воздуха 10 ноября в Сумской области произойдет резкое снижение температуры воздуха....

Арктический воздух принесет на Сумщину похолодание и дожди
07.11.2021 15:21

Арктический воздух принесет на Сумщину похолодание и дожди

Новая неделя в Сумской области начнется небольшими осадками и снижением температуры вследствие вторжения арктического воздуха....

Что прогнозируют сумские синоптики на выходные?
05.11.2021 15:50

Что прогнозируют сумские синоптики на выходные?

На выходных погоду в Сумской области будет определять: в субботу атмосферный фронт циклона, в воскресенье - малоградиентное поле повышенного давления....

На Сумщине прогнозируют потепление и туман
03.11.2021 15:53

На Сумщине прогнозируют потепление и туман

В ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая, теплая погода....

На выходных на Сумщине ожидается потепление
29.10.2021 17:12

На выходных на Сумщине ожидается потепление

На выходные погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....

Новости

На Сумщине за вторник 867 случаев заболевания COVID-19: 33 летальных
Сегодня 08:43
На Сумщине ночью будут морозы
Сегодня 17:41
На Сумщине разыскивают 21-летнего осужденного, который уклоняется от отбывания наказания
Сегодня 17:21
На Сумщине наркодилер пытался подкупить следователя полиции
Сегодня 16:35
В Старом Селе под Сумами пропали незаконные медотходы
Сегодня 16:34
В Сумах пьяный водитель чудом не утопил авто (видео)
Сегодня 16:32
В Шостке соревновались каратисты со всей Сумщины
Сегодня 15:50
Сумчане массово жалуются на работу маршруток
Сегодня 15:11
На Сумщине будут судить заказчика и исполнителя заказного убийства
Сегодня 15:05
Студенти СумДУ відзначились на всеукраїнських мистецьких конкурсах
Сегодня 14:29
Сумчане жалуются на отсутствие освещения на Троицкой
Сегодня 13:52
Собрала необходимое количество подписей петиция о проезде в маршрутках по 5 грн
Сегодня 12:59
view counter
view counter

Статьи

Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 обязательны
Сегодня 15:31
Сумскому машиностроительному объединению 125 лет: начало большого пути
Сегодня 14:16
Сумской атлет рассказал, как в Украине помогали нарушать допинг-протоколы
Сегодня 13:10
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: ТОП 5 нюансів оформлення трудових відносин
Сегодня 13:08
Бюджет для влади чи громади?
Сегодня 12:17
Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
08.11.2021 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.