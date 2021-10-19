На Сумщине разыскивают 21-летнего осужденного, который уклоняется от отбывания наказания Сотрудники Роменского районного отдела полиции разыскивают Панюту Андрея Владимировича, 16.01.2000 года рождения, жителя города Ромны, осужденного за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины.

Напомним: само событие произошло еще в конце 2018 года. Тогда в полицию с заявлением о незаконном угоне автомобиля обратился местный житель и пояснил, что вечером свой транспорт он оставил во дворе, а утром его там уже не увидел.

Впоследствии сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль за городом, а также установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался тогда 18-летний парень. Оказалось, что молодой человек к тому же украл вещи из самого автомобиля.

По данному факту сотрудники полиции провели все необходимые следственные действия и, завершив досудебное расследование, направили обвинительный акт в суд.

Далее, при рассмотрении дела в суде задержанный был признан виновным в совершенном и приговорен к 5 годам лишения свободы. Но осужденный стал скрываться от суда и уклоняться от исполнения назначенного ему наказания.

Правоохранители объявили Андрея Панюту в розыск и обращаются ко всем неравнодушным гражданам, если кому-то станет известно местонахождение парня, сообщите об этом сотрудникам полиции. Сделать это можно обратившись в ближайшее отделение полиции или непосредственно в Роменский районный отдел полиции по адресу: г. Ромны, ул. Коржевская, 107 или позвонить по телефону: (05448) 5-26-62, 5-25-49, 050 307 99 34, 098 554 10 01 или на спецлинию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.