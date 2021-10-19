Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:21251

На Сумщине разыскивают 21-летнего осужденного, который уклоняется от отбывания наказания

Сотрудники Роменского районного отдела полиции разыскивают Панюту Андрея Владимировича, 16.01.2000 года рождения, жителя города Ромны, осужденного за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины.

Напомним: само событие произошло еще в конце 2018 года. Тогда в полицию с заявлением о незаконном угоне автомобиля обратился местный житель и пояснил, что вечером свой транспорт он оставил во дворе, а утром его там уже не увидел.

Впоследствии сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль за городом, а также установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался тогда 18-летний парень. Оказалось, что молодой человек к тому же украл вещи из самого автомобиля.

По данному факту сотрудники полиции провели все необходимые следственные действия и, завершив досудебное расследование, направили обвинительный акт в суд.

Далее, при рассмотрении дела в суде задержанный был признан виновным в совершенном и приговорен к 5 годам лишения свободы. Но осужденный стал скрываться от суда и уклоняться от исполнения назначенного ему наказания.

Правоохранители объявили Андрея Панюту в розыск и обращаются ко всем неравнодушным гражданам, если кому-то станет известно местонахождение парня, сообщите об этом сотрудникам полиции. Сделать это можно обратившись в ближайшее отделение полиции или непосредственно в Роменский районный отдел полиции по адресу: г. Ромны, ул. Коржевская, 107 или позвонить по телефону: (05448) 5-26-62, 5-25-49, 050 307 99 34, 098 554 10 01 или на спецлинию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Розыск Угон авто
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине задержали машиниста с сообщниками за кражу дизельного горючего из поездов
27.10.2021 15:49

На Сумщине задержали машиниста с сообщниками за кражу дизельного горючего из поездов

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры задержан машинист и два его сообщника, которые похищали дизельное горючее из поездов....

В Сумах обокрали квартиру
24.10.2021 12:04

В Сумах обокрали квартиру

Об этом в Фейсбуке написал обворованный Юрий Дегтяренко....

На Сумщине дали 6 лет рецидивисту за угон и кражи
22.10.2021 12:55

На Сумщине дали 6 лет рецидивисту за угон и кражи

За незаконное завладение авто и многочисленные кражи на Сумщине к 6 годам лишения свободы осужден рецидивист....

В Сумах полиция охраны поймала вора в детском саду
20.10.2021 17:34

В Сумах полиция охраны поймала вора в детском саду

На территории одного из дошкольных детских учреждений областного центра сторож заметил незнакомца, который «хозяйничал» возле кучи металлических предметов, находящихся во...

В Конотопе поймали серийного больничного вора
19.10.2021 12:00

В Конотопе поймали серийного больничного вора

Конотопские полицейские разоблачили мужчину, который обворовал больную пенсионерку....

Новости

На Сумщине за вторник 867 случаев заболевания COVID-19: 33 летальных
Сегодня 08:43
На Сумщине ночью будут морозы
Сегодня 17:41
На Сумщине разыскивают 21-летнего осужденного, который уклоняется от отбывания наказания
Сегодня 17:21
На Сумщине наркодилер пытался подкупить следователя полиции
Сегодня 16:35
В Старом Селе под Сумами пропали незаконные медотходы
Сегодня 16:34
В Сумах пьяный водитель чудом не утопил авто (видео)
Сегодня 16:32
В Шостке соревновались каратисты со всей Сумщины
Сегодня 15:50
Сумчане массово жалуются на работу маршруток
Сегодня 15:11
На Сумщине будут судить заказчика и исполнителя заказного убийства
Сегодня 15:05
Студенти СумДУ відзначились на всеукраїнських мистецьких конкурсах
Сегодня 14:29
Сумчане жалуются на отсутствие освещения на Троицкой
Сегодня 13:52
Собрала необходимое количество подписей петиция о проезде в маршрутках по 5 грн
Сегодня 12:59
view counter
view counter

Статьи

Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 обязательны
Сегодня 15:31
Сумскому машиностроительному объединению 125 лет: начало большого пути
Сегодня 14:16
Сумской атлет рассказал, как в Украине помогали нарушать допинг-протоколы
Сегодня 13:10
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: ТОП 5 нюансів оформлення трудових відносин
Сегодня 13:08
Бюджет для влади чи громади?
Сегодня 12:17
Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
08.11.2021 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.