Школяр з Конотопа видав власні збірки оповідань

Відтоді участь у заході школяр бере вже четвертий рік поспіль. У 2020-му посів І місце. Цьогорічна участь у V ювілейному «Узвар-фесті» принесла йому подарунок від депутатів Конотопської міської ради Ольги Беспалої та Тетяни Гребеник у вигляді сертифікату на видання власних книжок. Депутатки пообіцяли, що започатковану традицію, як новий вид заохочення для учасників заходу, будуть втілювати в життя щороку в день проведення фестивалю.
З 9 років Андрій САЄНКО пише оповідання для дітей. Деякі з них були надруковані в газетах та літературних збірках.
Повість – казка «Пригоди єнота Максика» розповідає про пригоди веселого єнота Максика та його друзів, навчає кмітливості, здатності долати перешкоди, вірності в дружбі. Вчитель живопису Конотопської дитячої школи мистецтв Євгеній МЕХ створив образ головного персонажа казки та декілька ілюстрацій до твору.
Андрій навчався в нашій школі і був дуже цікавим, веселим, талановитим, здібним учнем. – зазначив художник. – Я знав, що він пише свою книгу. Згодом його мама звернулась до мене з проханням намалювати декілька ілюстрацій до казки – я погодився.
Повість «Шкільні пригоди» – друга прозова книжка юного автора. У гостросюжетному творі з елементами містики й фантастики йдеться про веселі, а часом і небезпечні пригоди хлопчика Павлика, його друзів – однокласників, їхніх батьків та вчителів. Авторові під час написання виповнилося чотирнадцять років, пише Голос Конотопа.
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