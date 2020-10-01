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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Школяр з Конотопа видав власні збірки оповідань

У дванадцять років Андрій САЄНКО взяв участь у другому відкритому фестивалі прози «Узвар-фест 2018», що вже традиційно проходить у місті Конотоп, та отримав перемогу в номінації “Кращий автор”. На заході юний автор читав уривок зі своєї майбутньої книги. Можливо саме цей “Узвар-фест” став активним поштовхом для подальшого розвитку творчості Андрія та участі в інших конкурсах, публікаціях.

Відтоді участь у заході школяр бере вже четвертий рік поспіль. У 2020-му посів І місце. Цьогорічна участь у V ювілейному «Узвар-фесті» принесла йому подарунок від депутатів Конотопської міської ради Ольги Беспалої та Тетяни Гребеник у вигляді сертифікату на видання власних книжок. Депутатки пообіцяли, що започатковану традицію, як новий вид заохочення для учасників заходу, будуть втілювати в життя щороку в день проведення фестивалю.
З 9 років Андрій САЄНКО пише оповідання для дітей. Деякі з них були надруковані в газетах та літературних збірках.
Повість – казка «Пригоди єнота Максика» розповідає про пригоди веселого єнота Максика та його друзів, навчає кмітливості, здатності долати перешкоди, вірності в дружбі. Вчитель живопису Конотопської дитячої школи мистецтв Євгеній МЕХ створив образ головного персонажа казки та декілька ілюстрацій до твору.

Андрій навчався в нашій школі і був дуже цікавим, веселим, талановитим, здібним учнем. – зазначив художник. – Я знав, що він пише свою книгу. Згодом його мама звернулась до мене з проханням намалювати декілька ілюстрацій до казки – я погодився.
Повість «Шкільні пригоди» – друга прозова книжка юного автора. У гостросюжетному творі з елементами містики й фантастики йдеться про веселі, а часом і небезпечні пригоди хлопчика Павлика, його друзів – однокласників, їхніх батьків та вчителів. Авторові під час написання виповнилося чотирнадцять років, пише Голос Конотопа.

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