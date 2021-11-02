Мошенник завладел кредитными средствами жительницы Сумщины

За помощью в полицию обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь разместила на известном Интернет-ресурсе объявления о продаже обуви. Позже в мессенджер девушке поступило сообщение от потенциального покупателя, желающего приобрести товар. Последний предложил продавцу воспользоваться услугой «доставки сайта» и направил соответствующую ссылку. Перейдя по ней, несовершеннолетняя ввела там данные банковской карты своей матери: номер, срок действия и cvv-код. А позже выяснилось – вместо поступления денег на счет, как уверял «покупатель», оттуда исчезло более 21 тысячи гривен кредитных денег.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся мероприятия по установлению личности афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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