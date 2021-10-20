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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине наркодилер пытался подкупить следователя полиции

Под процессуальным руководством Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды следователю полиции (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, местный житель был разоблачен на хранении с целью сбыта 2,3 кг наркотического средства «каннабис», против него было возбуждено уголовное производство. За указанное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Чтобы избежать реальной меры наказания и отделаться штрафом, мужчина предложил следователю 15 тыс. грн неправомерной выгоды за изменение квалификации его действий на хранение наркотического средства для личного употребления без цели сбыта.

Об указанном факте правоохранитель сообщил сотрудникам внутренней безопасности и прокуратуре. Следовательно, все дальнейшие действия происходили в рамках уголовного производства.

Сегодня, 10 ноября, местный житель, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, передал правоохранителю первую часть от оговоренной суммы в размере 5 тыс. грн. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК, готовится сообщение о подозрении.

Противоправная деятельность личности разоблачена Департаментом внутренней безопасности Нацполиции совместно со Следственным отделом Конотопского районного отдела полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Взятка полицейскому
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