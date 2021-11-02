В Сумах пьяный водитель чудом не утопил авто (видео)

На улице Заливной сумчанин стал очевидцем, как водитель автомобиля Ford Focus, не справившись с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим перекидыванием транспортного средства. Мужчина мгновенно бросился к автомобилю. В салоне было два человека: водитель и пассажирка. Водитель выбрался самостоятельно, а вот гражданку пришлось вызволять.
Поведение участников происшествия сразу же показалось подозрительным. Ведь мужчина и женщина, переглянувшись, наспех место происшествия оставили. Мужчина дал описание граждан экипажу патрульных, который прибыл на место происшествия. Водителя и пассажирку охранники порядка остановили уже в нескольких сотнях метров от места ДТП и вернули к транспортнму средству.
К счастью, телесные повреждения никто не получил. А вот у 57-летнего водителя были признаки сильного алкогольного опьянения. Он едва держался на ногах. Позже патрульные выяснили, что мужчина еще и не имеет права управления. От прохождения осмотра состояния опьянения на месте ДТП и в учреждении здравоохранения он категорически отказался.
На мужчину патрульные составили 4 административных материала:
- ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП;
ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП;
ст. 122–4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП;
– ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КУоАП.
От управления его отстранили.
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