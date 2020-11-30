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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:08282

В Шостке поймали мелкого торговца нелегальными сигаретами

В Шостке обнаружен мужчина, который сбывал табачные изделия без марок акцизного налога.

С целью выявления и предупреждения уголовных правонарушений связанных с незаконным изготовлением, хранением, сбытом или транспортировкой с целью сбыта этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, пива, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, горючего или других подакцизных товаров, ряд комплексных мер.

Так, внимание полицейских привлек 35-летний житель Шостки, его уличили по осуществлению розничной торговли табачных изделий из рук. Товар, сбытом которого он занимался, не имел марок акцизного налога.

У мужчины изъято 100 пачек сигарет. В настоящее время правоохранители устанавливают каналы поставок, места изготовления, а также лиц, которые могут быть причастны к незаконному изготовлению табачных изделий.

В отношении гражданина работники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 156 КУоАП "Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Подакцизные товары Сигареты
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