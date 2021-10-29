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В «АТБ» отправили миллион использованных батареек, собранных покупателями сети, на переработку

Крупнейший национальный ритейлер «АТБ», сеть которого насчитывает свыше 1250 магазинов во всех уголках Украины, стал крупнейшей платформой для сбора и последующей безопасной переработки использованных батареек, благодаря совместному экопроекту с лидером в данной категории – компанией Duracell.

Первый грузовик с 20 тоннами батареек – около миллиона штук,  собранных покупателями сети магазинов-дискаунтеров «АТБ» – отправился в Румынию на специализированный завод  для переработки.

Из-за отсутствия необходимых мощностей на территории Украины отработанные элементы питания, которые сдают покупатели сети «АТБ» в ходе совместной инициативы компании с брендом Duracell и компаниями Savservice и «Промо-Сервис», будут утилизированы в Европе. К тому же, переработка позволяет сохранить ресурсы планеты — вернуть для повторного использования ценные материалы из отработанных батареек. Бережное отношение к окружающей среде – это один из приоритетов компании Duracell.

Как современная прогрессивная компания, заботящаяся об экологии, «АТБ-Маркет» предоставила организаторам экопроекта возможность установить в каждом из магазинов своей сети специальные боксы для сбора батареек, срок действия которых закончился. Благодаря популярности магазинов-дискаунтеров, ежедневно обслуживающих миллионы украинцев, многие посетители приносят использованные батарейки для их последующей безопасной переработки на специализированных предприятиях. Собранные элементы питания требуют особого хранения, сортировки, транспортировки и утилизации по специальным промышленным технологиям – решение всех этих вопросов взяли на себя организаторы проекта.

«Если у вас дома есть неработающие батарейки — не выбрасывайте их вместе с другим мусором, а возьмите с собой, когда в следующий раз отправитесь за покупками в магазин сети «АТБ-Маркет».  Положите батарейки в специальный утилизационный бокс для гарантированной переработки. Сделайте мир вокруг себя лучше!» — советуют украинцам организаторы  экопроекта.

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Экономика
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