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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Студенти СумДУ відзначились на всеукраїнських мистецьких конкурсах

Наприкінці жовтня представники Сумського державного університету здобули призові місця у двох мистецьких конкурсах, у кожному з яких свої творчі таланти представили по 200 учасників з різних регіонів України.

Зокрема, вокальний ансамбль «Uni.Voice» (керівник Поліна ГРЕЧИШКІНА) взяв участь у Х Всеукраїнському двотуровоучнівському та студентському конкурсах музичного мистецтва «Київський колорит», що в онлайн-форматі відбувся 29-31 жовтня у м. Київ за підтримки Міністерства культури.

Вокальний ансамбль «Uni.Voice» виборов друге місце у номінації «Естрадний вокал».

У складі ансамблю: Анастасія КІЛЬДЕЙ, Вероніка ШЕВЧЕНКО, Єлизавета ЛИТЮГА, Дарина БІЛАН (БіЕМ) та ДАЛІЛА БОНДХАС, Анастасія ДЯДЧЕНКО, Маргарита ПОПЕЛЬНУХ, Анастасія СУГОНЯКО (ННІ права).

У Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Слобожанська осінь», що відбувся у Сумах 30-31 жовтня, студенти СумДУ змагались за перемогу в номінаціях: «Вокал», «Хореографія», «Театральне мистецтво», «Художнє читання» і традиційно показали високі результати, виборовши перемоги та призові місця.

Відкритий молодіжний театр «Кураж» (керівник Ірина НЕБИЛОВА) – І місце;

Олена Ісаєва (ННІ БіЕМ) – І місце;

Колектив естрадного та сучасного танцю «JAM» (керівник Юлія ЧУДАЄВА) – І місце;

Студентський хор сучасної пісні (керівник Ольга БОНДАРЕНКО) – І місце;

Особливо приємно, що цього разу в конкурсі взяли участь іноземні студенти – представники Медичного інституту – Шубхан КУМАР та Есіка САРКАР, які вибороли ІІ місце у номінації «Естрадний вокал».

Гран-прі фестивалю завоював вокальний ансамбль «Сузір’я» (керівник Ірина СОКОЛОВА) Шосткинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба Сумського державного університету.

 
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