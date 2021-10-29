Сумчане жалуются на отсутствие освещения на Троицкой Петиция «Освещение улицы Троицкой» зарегистрирована в единой системе местных петиций.

«Прошу обратить внимание на освещение Троицкой улицы. Вернее, на его отсутствие. Освещается только проезжая часть, а тротуары совсем темные. Нескольких ламп вдоль дороги совсем недостаточно. Темно и на пешеходных переходах, в том числе у роддома. В сиреневой аллее вдоль областной больницы темно даже днем. А ведь это одна из центральных улиц города! Здесь много больниц. Почему никто не позаботился о том, как людям передвигаться в темное время? Большая благодарность за новые тротуары! Но нужно позаботиться и об их должном освещении. Пусть та «светлая голова», которая придумала освещать улицу несколькими постоянно выключающимися лампами, теперь придумает, как сделать дорогу для пешеходов удобной и безопасной», - пишет автор петиции.

По состоянию на 10 ноября петицию подписали 51 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 22 дня.