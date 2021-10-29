На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание зерносушилки (видео) 9 ноября в 13:48 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о сгорании зерносушилки по ул. Центральная в с. Гриновка Недригайловской ОТГ.

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидевший дым. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части, добровольную пожарную команду с. Хоружевка и местную пожарную команда с. Смелое.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены форсунки зерносушилки, стены помещения охраны на площади до 20 кв. м и кровлю на площади до 6 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное помещение, две хозяйственные постройки, расположенные рядом, и 30 тонн хранившейся внутри кукурузы.

В 14:23 возгорание локализовали, а в 14:52 – израсходовав на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Хоружевка и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Смелое.