На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание зерносушилки (видео)

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидевший дым. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части, добровольную пожарную команду с. Хоружевка и местную пожарную команда с. Смелое.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены форсунки зерносушилки, стены помещения охраны на площади до 20 кв. м и кровлю на площади до 6 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное помещение, две хозяйственные постройки, расположенные рядом, и 30 тонн хранившейся внутри кукурузы.
В 14:23 возгорание локализовали, а в 14:52 – израсходовав на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Хоружевка и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Смелое.
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