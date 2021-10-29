Собрала необходимое количество подписей петиция о проезде в маршрутках по 5 грн Онлайн-петиция «Проезд в маршрутных такси по 5 грн!» собрала уже 253 голоса (для рассмотрения необходимо 250).

«Вернуть проезд по 5 грн, за такое состояние маршруток это и так много!!!», - писал автор петиции.

На сбор подписей ушло 30 дней.

Напомним: подобная петиция об отмене решения о повышении стоимости проезда в маршрутках до 10 грн получила категорический отказ городских властей, подписанный мэром Сум Александром Лысенко.