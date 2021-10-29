Собрала необходимое количество подписей петиция о проезде в маршрутках по 5 грн

«Вернуть проезд по 5 грн, за такое состояние маршруток это и так много!!!», - писал автор петиции.
На сбор подписей ушло 30 дней.
Напомним: подобная петиция об отмене решения о повышении стоимости проезда в маршрутках до 10 грн получила категорический отказ городских властей, подписанный мэром Сум Александром Лысенко.
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