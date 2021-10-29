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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:21337

Сумчане голосуют за введение в школах предмета «Половое воспитание»

Такая петиция зарегистрирована в единой системе местных петиций.

«В настоящее время половое воспитание является довольно актуальной темой. Ведь с каждым годом увеличивается количество нежелательных беременностей (большинство из них именно у подростков), все чаще встречаются случаи изнасилования.

Основная причина, почему это происходит то, что подростки неправильно осведомлены или совсем не осведомлены в теме полового воспитания, своих прав и средств защиты.

Главной целью введения этого предмета в школах является углубление знаний подростков (возможно даже их родителей, о том, как нужно общаться с детьми на эту тему) и избежать нежелательных проблем», - пишет автор петиции.

По состоянию на 10 ноября петицию подписали 17 человек из 250-ти необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Общество Петиция Половое воспитание
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