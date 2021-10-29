Сумчане голосуют за введение в школах предмета «Половое воспитание»

«В настоящее время половое воспитание является довольно актуальной темой. Ведь с каждым годом увеличивается количество нежелательных беременностей (большинство из них именно у подростков), все чаще встречаются случаи изнасилования.
Основная причина, почему это происходит то, что подростки неправильно осведомлены или совсем не осведомлены в теме полового воспитания, своих прав и средств защиты.
Главной целью введения этого предмета в школах является углубление знаний подростков (возможно даже их родителей, о том, как нужно общаться с детьми на эту тему) и избежать нежелательных проблем», - пишет автор петиции.
По состоянию на 10 ноября петицию подписали 17 человек из 250-ти необходимых.
До конца сбора подписей осталось 43 дня.
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