Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом Сумський прикордонний загін на постійній основі продовжує комплектувати вакантні посади прикордонних підрозділів в межах Сумської області.

Якщо ви мрієте стати військовим і присвятити своє життя захисту і обороні державного кордону України, Державна прикордонна служба України чекає на тебе, адже прикордонне відомство цінує і поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою.

Проєднуйтесь до команди професіоналів, захисти кордон України заради своєї сім’ї!

Більше інформації: https://recruiting.dpsu.gov.ua/

Вимоги до кандидатів: https://dpsu.gov.ua/ua/vimogi-do-kandidativ/

З питань прийняття на військову службу за контрактом або для з’ясування додаткової інформації з питань проходження військової служби ви можете звернутися до відділу комплектування Сумського прикордонного загону.

Наші контакти:

м. Суми, провулок Громадянський, буд. 6, каб. 114 або за телефонами:

095-780-29-04, 097-189-10-95 (за попереднім записом).