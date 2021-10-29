На Сумщине осужден мошенник, который украл 117 тонн кукурузы

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый в конце 2017 года, представившись директором общества с ограниченной ответственностью, договорился с агрофирмой о закупке 500 тонн зерна кукурузы. Несмотря на то, что забрать зерно можно было только после полной оплаты, обвиняемый ввел в заблуждение работников элеватора, заверив, что средства уплачены, и загрузил 117 тонн зерна кукурузы стоимостью почти 500 тыс. грн. Часть продукции он реализовал, на остальное наложен арест.
После указанной сделки обвиняемый сменил фамилию и долго избегал общения с правоохранителями. Однако ответить за мошеннические действия все же пришлось. По приговору суда он признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы (ч. 3 ст.190 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось полицейскими под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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