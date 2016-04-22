В Сумы хотят запустить поезд «Интерсити+» К 2024 году в Украине планируется расширить маршрутную сеть поездов межрегионального сообщения «Интерсити+» до более, чем 10 областей.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает сайт ОП. В частности, речь идет о таких городах, как: Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. По словам Кубракова, скоро соединят скоростной железной дорогой Киев и Черкассы. Кроме того, к 2024 году Мининфраструктуры планирует электрифицировать не менее 500 км железнодорожных путей. Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год: Долинская – Николаев – Колосовка; Ворожба – Сумы; Житомир – Новоград-Волынский.