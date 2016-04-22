В Сумы хотят запустить поезд «Интерсити+»

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает сайт ОП.
В частности, речь идет о таких городах, как: Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон.
По словам Кубракова, скоро соединят скоростной железной дорогой Киев и Черкассы.
Кроме того, к 2024 году Мининфраструктуры планирует электрифицировать не менее 500 км железнодорожных путей. Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год:
Долинская – Николаев – Колосовка;
Ворожба – Сумы;
Житомир – Новоград-Волынский.
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