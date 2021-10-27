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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:47539

В Сумах хотят вернуть 1-4-е классы в школы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отмена дистанционного образования для учащихся 1-4 классов».

«Обращаюсь к Вам с просьбой возобновить обучение для учащихся 1-4 классов стационарно, при условии 100% вакцинации персонала. Из-за невозможности качественного получения образования в условиях домашнего обучения. А также в связи с тем, что во время дистанционного образования происходит грубое нарушение санитарных норм, так как дети проводят больше времени, чем разрешается за экраном компьютеров или других мультимедийных устройств», - пишет автор петиции.

По состоянию на 10 ноября петицию подписали 82 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Общество Дистанционное образование Петиция
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