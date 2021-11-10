На Сумщине за вторник 867 случаев заболевания COVID-19: 33 летальных COVID-19 подтвердили у 867 человек (Конотопский р-н – 113, Ахтырский р-н – 49, Роменский р-н – 79, Сумской р-н – 543, Шосткинский р-н – 83).

По состоянию на 10 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 115 362 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2156 летальных исходов, за минувшие сутки – 33 (Конотопский р-н – 8, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 4, Сумской р-н – 14, Шосткинский р-н – 1).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 94 921 человек, из них за минувшие сутки – 954 (Конотопский р-н – 58, Ахтырский р-н – 254, Роменский р-н – 156, Сумской р-н – 452, Шосткинский р-н – 34).