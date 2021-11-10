На Сумщине за вторник 867 случаев заболевания COVID-19: 33 летальных

По состоянию на 10 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 115 362 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2156 летальных исходов, за минувшие сутки – 33 (Конотопский р-н – 8, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 4, Сумской р-н – 14, Шосткинский р-н – 1).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 94 921 человек, из них за минувшие сутки – 954 (Конотопский р-н – 58, Ахтырский р-н – 254, Роменский р-н – 156, Сумской р-н – 452, Шосткинский р-н – 34).
Минздрав расширил перечень профессий, для которых обязательна COVID-прививка....
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 522 человек (Конотопский р-н – 165, Ахтырский р-н – 75, Роменский р-н – 81, Сумский р-н –...
Правда, продолжает расти количество болеющих....
Статистику предоставила сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии замначальницы управления здравоохранения Наталья Кипенко....