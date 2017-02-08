В Сумскую ОГА взяли начальником управления бывшего СБУшника Управление оборонной работы, обеспечение законности и правопорядка Сумской облгосадминистрации получило нового руководителя.

Во время аппаратного совещания глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий представил руководителям структурных подразделений нового начальника управления – Василия Одарченко.

Справка

Одарченко Василий Валерьевич родился 14 сентября 1975 года в городе Рубежное Луганской области. Образование – высшее: в 1997 году окончил Военный институт Национальной гвардии Украины по специальности «Инженерная механика», квалификация – бакалавр инженерной механики, по специальности «Применение автомобильных подразделений», квалификация – специалист-офицер военного управления тактического уровня.

В 2011 году окончил Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение», квалификация – бакалавр права, в 2012 году – по специальности «Правоведение», квалификация – юрист.

С июня 1997 по апрель 1998 года проходил службу на должностях офицерского состава Вооруженных Сил Украины, а с апреля 1998 по январь 2015 года - на должностях офицерского состава СБУ.

В 2016-2020 годах работал заместителем главы по вопросам деятельности исполнительных органов Николаевского поселкового совета Белопольского района Сумской области.

А с декабря 2020 и по ноябрь 2021 года был заместителем генерального директора по информационной безопасности ООО АФ «Виктория» (пгт Николаевка, Сумская область).