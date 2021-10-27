Первые подтвержденные подробности о новинках LEGO NINJAGO 2022 года 7 самых ожидаемых конструкторов бренда LEGO Ninjago

Легендарная коллекция конструкторов Лего Ниндзяго продолжит свое существование после 2022 года. В серии появятся новые фигурки и тип сборки.

Слухи о пополнении в семействе Lego Ninjago получили подтверждение. Первые наборы выйдут в январе, а остальные обновления производитель представит в марте. Сюрпризы Power Spinjitzu, огромные рептилии и транспортные средства… Поклонникам ниндзя есть чего ждать! Но наиболее интригующая информация — упоминание о модульном храме. Фанаты предполагают, что это будет наименьшее здание в линейке Лего Ниндзяго и самое дешевое сооружение.

Январские новинки LEGO Ninjago

Большая часть наборов поступит в продажу 1 января. Среди них будет много упрощенных недорогих комплектов, нацеленных на более молодую аудиторию.

7 самых ожидаемых конструкторов бренда:

• Громовой дракон Джея. Первый конструктор EVO состоит из сказочного огнедышащего существа синего цвета. Его планируют поставлять с мастером Молнии и монстром Серпентином.

• Робот Ллойда (4+). Лего Ниндзяго для маленьких игроков состоит из больших деталей и двух минифигурок. Особого внимания достоин роботизированный персонаж и его удивительный «костюм».

• Механизм для усиления Зейна. Персонаж получает механический усилитель из 95 элементов. К нему прилагаются 2 минифигурки — мастер Льда и змей-злодей.

• Гоночный автомобиль Ллойда. У сына Темного Лорда Гармадона и археолога Мисако будет собственная спортивная машина. К ней прилагается парочка оранжевых змей и мини-автомобиль для антагонистов.

• Ультракомбинированный робот. Это наиболее ожидаемый комплект. Кроме Джея, Коула, Кая, Зейна и двух Серпентинов в нем будут машинки для четырех перечисленных супергероев. Игроки смогут собрать из транспортных средств робота с синей головой, красным туловищем, белыми ногами и черными руками с золотыми сверлами вместо кистей.

• Легендарный дракон Ллойда. Для главного героя фильма Лего разработчики создали животное с зелеными крыльями и золотым седлом. Компанию ему составит сам супергерой, Ниа и парочка змеиных существ.

• Храм ниндзя Додзе. Обитель на серой скале с семью фигурками и осадной машиной для гуманоидов-рептилий вызывает неподдельный интерес. Путь в здание обещает быть тернистым. Чтобы добраться до двери-портала, придется подниматься по каменной лестнице в скале или опасному мосту.

Компания также собирается переиздать красного дракона Кая, а еще обещает поклонникам много приятных сюрпризов.

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