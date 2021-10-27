В Сумах патрульные спасли раненного в поножовщине мужчину и поймали злоумышленника На линию 102 пришел вызов на улицу Генерала Чибисова. Сын сообщил, что его отец вернулся домой окровавленный с ножевым ранением в живот.

За считанные минуты патрульные были на месте происшествия. В квартире они обнаружили 39-летнего мужчину без сознания. Рядом находился его несовершеннолетний сын, пытавшийся зажать рану. Юноша, увидев окровавленного отца, сразу же позвонил по телефону на линию 103 и четко выполнял инструкции врачей.

Инспекторы немедленно начали оказывать ему медицинскую помощь и останавливать кровотечение. Патрульные привели его в чувство, а потом разговаривали с мужчиной, чтобы тот не терял сознания. Впоследствии они помогли бригаде медиков перенести мужчину в «скорую». Врачи немедленно госпитализировали его в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

До приезда врачей патрульным удалось предварительно установить, что телесные повреждения гражданин получил от знакомого, с которым, вероятно, возник конфликт.

Через два часа на улице Романа Атаманюка патрульные роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) обнаружили 37-летнего мужчину, предположительно причастного к нанесению телесных повреждений.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу. Во время проведения следственных действий у сумчанина изъяли нож и бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.