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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:27163

В Сумах правоохранители изъяли контрафактные сигареты

В рамках проведения мероприятий по противодействию уголовным правонарушениям в сфере обращения спирта, ликероводочных и табачных изделий, сотрудниками управления превентивной деятельности Главного управления полиции области, управления стратегических расследований в Сумской области и управления внутренней безопасности в Сумской области разоблачена жительница Сум, которая осуществляла торговлю с рук табачными изделиями без марок акцизного налога.

У женщины правоохранители обнаружили и изъяли 526 пачек сигарет. В настоящее время устанавливается производитель и канал поступления товара.

На женщину составлены административные материалы за нарушение ч. 3 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от четырехсот до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Контрафакт Подакцизные товары Сигареты
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