В Сумах правоохранители изъяли контрафактные сигареты

У женщины правоохранители обнаружили и изъяли 526 пачек сигарет. В настоящее время устанавливается производитель и канал поступления товара.
На женщину составлены административные материалы за нарушение ч. 3 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от четырехсот до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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