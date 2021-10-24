Мэр Сум Александр Лысенко уволил директора ФК «Сумы»

Об этом сообщается на фан-странице ФК «Сумы». Информацию подтвердил Данкор онлайн сам Артем Линник. Он предполагает, что к руководству клуба в качестве «серого кардинала» может вернуться экс-президент Геннадий Демьяненко, который стоял у истоков тогда еще частного клуба.
Сегодня, 6 ноября, прошли матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 31 октября, проходили игры 16-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 31 октября, продолжится 16-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Почетный президент ФК «Перемога» Фемис Сагиров в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал скандал, который произошел в матче второй лиги между ФК...
Календарный матч 15 тура группы «Б» Второй лиги «Сумы» — «Перемога» был прерван при счете (1:3) в пользу гостей....