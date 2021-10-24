Мэр Сум Александр Лысенко уволил директора ФК «Сумы» Сегодня, 9 ноября, распоряжением Сумского городского головы Александр Лысенко уволен с занимаемой должности директор КП «ФК «Сумы» Артем Линник.

Об этом сообщается на фан-странице ФК «Сумы». Информацию подтвердил Данкор онлайн сам Артем Линник. Он предполагает, что к руководству клуба в качестве «серого кардинала» может вернуться экс-президент Геннадий Демьяненко, который стоял у истоков тогда еще частного клуба.