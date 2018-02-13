В Сумах приглашают общественников в транспортную конкурсную комиссию Общественные организации приглашают для участия в конкурсной комиссии по отбору перевозчиков пассажиров.

Исполнительный комитет приглашает общественные организации представлять кандидатуры для формирования конкурсного комитета по определению перевозчиков пассажиров на автобусных маршрутах. Будут принимать документы до 15 ноября.

Конкурсный комитет создается для определения на конкурсной основе юридических и физических лиц-предпринимателей, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество предоставления услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных автобусных маршрутах общего пользования в пределах Сумской городской территориальной громады.

В письме к исполнительному комитету необходимо указать ФИО представителя, его должность и контактный номер телефона.

Также необходимо предоставить уставные документы, подтверждающие, что организация не является представителем субъектов хозяйствования – автомобильных перевозчиков, являющихся перевозчиками-претендентами или осуществляющих деятельность на рынке перевозок пассажиров, а также представляющих интересы отдельных автомобильных перевозчиков.

Информацию можно направить по адресу: м-н Независимости, 2; по электронному адресу transport@smr.gov.ua, или по факсу по номеру (0542) 700-668.