В Сумах открыли сквер в честь Почетного гражданина города Александра Емца В Сумах возле КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» открыли сквер Врача Александра Емца, почти четверть века возглавлявшего это медицинское учреждение.

Почтить память талантливого медика, мудрого руководителя, любящего мужа и отца, искреннего друга пришли его родные, близкие, коллеги, единомышленники, товарищи.

Жена Почетного гражданина Наталья Емец, которая является главой благотворительной организации «Благотворительный фонд Александра Емца», поблагодарила всех за то, что нашли время и возможность почтить светлую память ее мужа: «Он каждому даровал веру, надежду и любовь. У него было много планов, ведь он жил работой. И мечтал о сквере. Не совсем такой, не так он хотел вас всех здесь встречать. Но ему хотелось, чтобы здесь играли дети, набирались силы перед выздоровлением. Добрые дела делаются тихо. Поэтому сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто приобщается к благородному делу и помогает детям».

Присутствующие почтили память Заслуженного врача Украины, Почетного гражданина города Сумы Александра Емца минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку в новом сквере.