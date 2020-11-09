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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах открыли сквер в честь Почетного гражданина города Александра Емца

В Сумах возле КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» открыли сквер Врача Александра Емца, почти четверть века возглавлявшего это медицинское учреждение.

Фото Єрики Шпанцевой

Почтить память талантливого медика, мудрого руководителя, любящего мужа и отца, искреннего друга пришли его родные, близкие, коллеги, единомышленники, товарищи.

Жена Почетного гражданина Наталья Емец, которая является главой благотворительной организации «Благотворительный фонд Александра Емца», поблагодарила всех за то, что нашли время и возможность почтить светлую память ее мужа: «Он каждому даровал веру, надежду и любовь. У него было много планов, ведь он жил работой. И мечтал о сквере. Не совсем такой, не так он хотел вас всех здесь встречать. Но ему хотелось, чтобы здесь играли дети, набирались силы перед выздоровлением. Добрые дела делаются тихо. Поэтому сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто приобщается к благородному делу и помогает детям».

Присутствующие почтили память Заслуженного врача Украины, Почетного гражданина города Сумы Александра Емца минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку в новом сквере.

Фото
Общество Александр Емец Сквер Александра Емца
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