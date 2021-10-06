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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине избраны меры пресечения фейковым СБУшникам-рекетирам

По ходатайству следователя и прокурора Ахтырской окружной прокуратуры решением суда двум подозреваемым в требовании средств избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 182 тыс. грн каждому.

Напомним, что подозреваемые, прикрываясь фейковыми удостоверениями сотрудников спецслужбы и связями с руководством Службы безопасности Украины, требовали деньги с должностных лиц и предпринимателей Сумщины. За денежное вознаграждение обещали избегание уголовной ответственности за вымышленные правонарушения. По предварительным данным, вымогатели действовали в регионе несколько месяцев.

В частности, задокументировано, как один из них потребовал 1 тысячу долларов у предпринимателя. В то же время, действуя по предварительному сговору, они требовали 12,5 тысячи долларов США у чиновника госпредприятия за непривлечение к уголовной ответственности. По результатам спецоперации указанные лица задержаны в субботу, 6 ноября, в г. Тростянец при получении от потерпевшего части оговоренной суммы в размере 5 тысяч долларов США.

Один из задержанных – сумчанин, 1984 года рождения, его сообщник из Тростянца, 1973 года рождения.

Деятельность лиц прекращена сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Тростянецкого Отделения полиции № 1 (Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право СБУ
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