На Сумщине избраны меры пресечения фейковым СБУшникам-рекетирам

Напомним, что подозреваемые, прикрываясь фейковыми удостоверениями сотрудников спецслужбы и связями с руководством Службы безопасности Украины, требовали деньги с должностных лиц и предпринимателей Сумщины. За денежное вознаграждение обещали избегание уголовной ответственности за вымышленные правонарушения. По предварительным данным, вымогатели действовали в регионе несколько месяцев.
В частности, задокументировано, как один из них потребовал 1 тысячу долларов у предпринимателя. В то же время, действуя по предварительному сговору, они требовали 12,5 тысячи долларов США у чиновника госпредприятия за непривлечение к уголовной ответственности. По результатам спецоперации указанные лица задержаны в субботу, 6 ноября, в г. Тростянец при получении от потерпевшего части оговоренной суммы в размере 5 тысяч долларов США.
Один из задержанных – сумчанин, 1984 года рождения, его сообщник из Тростянца, 1973 года рождения.
Деятельность лиц прекращена сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Тростянецкого Отделения полиции № 1 (Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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