В Сумах фейковый банкир поживился на 30 тысяч

На мобильный телефон одного из жителей Сум позвонил неизвестный и представился работником банка. Во время разговора мужчина опрометчиво сообщил свою личную информацию псевдосотруднику банковского учреждения.
Доверившись незнакомцу, 61-летний мужчина даже не подозревал, что спустя некоторое время обнаружит исчезновение денежных средств с личного счета.
По данному факту следователи Сумского районного управления полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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