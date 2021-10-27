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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:1279

В Сумах фейковый банкир поживился на 30 тысяч

Воспользовавшись доверчивостью сумчанина, злоумышленник выманил у него 30 000 гривен.

На мобильный телефон одного из жителей Сум позвонил неизвестный и представился работником банка. Во время разговора мужчина опрометчиво сообщил свою личную информацию псевдосотруднику банковского учреждения.

Доверившись незнакомцу, 61-летний мужчина даже не подозревал, что спустя некоторое время обнаружит исчезновение денежных средств с личного счета.

По данному факту следователи Сумского районного управления полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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