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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:53361

Минздрав дополнил список профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19

Минздрав расширил перечень профессий, для которых обязательна COVID-прививка.

В Украине расширили перечень профессий, для которых на период карантина обязательна вакцинация от коронавируса, сообщил Минздрав.

Перечень пополняется сотрудниками:

  • - предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

  • - учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

  • - предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Общество Вакцинация Коронавирус
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