Минздрав дополнил список профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19

В Украине расширили перечень профессий, для которых на период карантина обязательна вакцинация от коронавируса, сообщил Минздрав.
Перечень пополняется сотрудниками:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.
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