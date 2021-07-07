Сумские биатлонисты оказались на самоизоляции в Норвегии Мужская сборная Украины под руководством Юрая Санитры проводит очередной предсезонный сбор в норвежском Бейтостолене.

Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, команде пришлось перейти в режим самоизоляции. Произошло это потому, что спортсмены и тренеры по приезду в Норвегию контактировали с носителем коронавируса. К сожалению, в результате проведенных впоследствии тестов, позитивный результат был обнаружен и в нашей команде. Однако симптомов заболевания у ребят нет, пишет biathlon.com.ua.

Спортсмены, получившие негативные результаты тестов, продолжают тренировки в утреннее и вечернее время - так, чтобы не пересекаться с представителями других сборных. Ожидается, что через 7-8 дней команда вернется к обычному тренировочному графику.

Напомним: в составе сборной Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Тарас Лесюк, уроженцы Сумщины Руслан Ткаленко и Артем Тищенко, сумчане Антон Дудченко и Богдан Цымбал.