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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке пьянка закончилась смертью

Во время совместного употребления спиртных напитков товарищи повздорили, и младший стал доказывать свои аргументы старшему избивая того. Как следствие – один из приятелей умер через несколько дней от полученных телесных повреждений, а другой общается со следователями.

Об умершем дома 50-летнем жителе Шостки с телесными повреждениями в полицию сообщили медики «скорой». По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, накануне вечером мужчина вернулся домой избитый, а к утру его мать вызвала «скорую помощь». К сожалению, врачи уже не смогли ему помочь.

Для установления причины смерти тело шесткинца направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что мужчина умер от полученных телесных повреждений.

«Наши сотрудники сразу начали комплекс следственно-оперативных мер, в ходе которых установили обстоятельства получения потерпевшим телесные повреждения. Выяснилось, что к преступлению причастен его 43-летний приятель, с которым они вместе несколько дней употребляли спиртные напитки», – рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции.

По словам подозреваемого, конфликт с товарищем произошел за несколько дней до его смерти на бытовом грунте. Якобы, тот в разговоре стал критиковать его семью, что сильно разозлило последнего. Не сдержав своих эмоций, он избил друга. Однако почти сразу они помирились и продолжили употреблять спиртное. Когда же товарищ стал чувствовать себя нехорошо, пошел домой.

Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет. Окончательное наказание ему предопределит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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