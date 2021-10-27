В Шостке пьянка закончилась смертью Во время совместного употребления спиртных напитков товарищи повздорили, и младший стал доказывать свои аргументы старшему избивая того. Как следствие – один из приятелей умер через несколько дней от полученных телесных повреждений, а другой общается со следователями.

Об умершем дома 50-летнем жителе Шостки с телесными повреждениями в полицию сообщили медики «скорой». По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, накануне вечером мужчина вернулся домой избитый, а к утру его мать вызвала «скорую помощь». К сожалению, врачи уже не смогли ему помочь.

Для установления причины смерти тело шесткинца направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что мужчина умер от полученных телесных повреждений.

«Наши сотрудники сразу начали комплекс следственно-оперативных мер, в ходе которых установили обстоятельства получения потерпевшим телесные повреждения. Выяснилось, что к преступлению причастен его 43-летний приятель, с которым они вместе несколько дней употребляли спиртные напитки», – рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции.

По словам подозреваемого, конфликт с товарищем произошел за несколько дней до его смерти на бытовом грунте. Якобы, тот в разговоре стал критиковать его семью, что сильно разозлило последнего. Не сдержав своих эмоций, он избил друга. Однако почти сразу они помирились и продолжили употреблять спиртное. Когда же товарищ стал чувствовать себя нехорошо, пошел домой.

Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет. Окончательное наказание ему предопределит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.