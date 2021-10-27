В Шостке пьянка закончилась смертью

Об умершем дома 50-летнем жителе Шостки с телесными повреждениями в полицию сообщили медики «скорой». По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Как выяснили правоохранители, накануне вечером мужчина вернулся домой избитый, а к утру его мать вызвала «скорую помощь». К сожалению, врачи уже не смогли ему помочь.
Для установления причины смерти тело шесткинца направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что мужчина умер от полученных телесных повреждений.
«Наши сотрудники сразу начали комплекс следственно-оперативных мер, в ходе которых установили обстоятельства получения потерпевшим телесные повреждения. Выяснилось, что к преступлению причастен его 43-летний приятель, с которым они вместе несколько дней употребляли спиртные напитки», – рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции.
По словам подозреваемого, конфликт с товарищем произошел за несколько дней до его смерти на бытовом грунте. Якобы, тот в разговоре стал критиковать его семью, что сильно разозлило последнего. Не сдержав своих эмоций, он избил друга. Однако почти сразу они помирились и продолжили употреблять спиртное. Когда же товарищ стал чувствовать себя нехорошо, пошел домой.
Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет. Окончательное наказание ему предопределит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех человек по факту незаконного поруба деревьев и...
В четверг, 4 ноября, активисты "Правого сектора" устроили митинг по Офисом Президента, требуя расследовать убийство Александра Иванины....
По ходатайству следователя и прокурора Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры решением суда 3 ноября избрана мера пресечения в виде содержания...
Чтобы доказать свою правоту, в ходе конфликта младший брат схватился за топор и ударил им соперника. От полученных повреждений мужчина...
Событие произошло вчера, около 6 часов утра. В полицию поступило сообщение от медиков о насильственной смерти женщины....