На Сумщине ожидается резкое похолодание

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью -2..-7°С, днем 0..+5°С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Новая неделя в Сумской области начнется небольшими осадками и снижением температуры вследствие вторжения арктического воздуха....
На выходных погоду в Сумской области будет определять: в субботу атмосферный фронт циклона, в воскресенье - малоградиентное поле повышенного давления....
В ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая, теплая погода....
На выходные погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
Как сообщает Сумской областной гидрометцентр, 28 октября из-за атмосферного фронта в Сумской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь,...