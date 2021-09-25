В Сумах провели чемпионат Украины по тхэквондо Команда Сумской области завоевала 5-е общекомандное место.

6-7 ноября в манеже СумГУ состоялся командный чемпионат Украины по тхэквондо, в котором соревновались за звание лучших более 100 спортсменов из разных регионов страны.

Сумскую область представляли 8 воспитанников ДЮСШ «Авангард», которых подготовил тренер Александр Хоменко. Команда Сумской области во время чемпионата завоевала 5-е общекомандные места среди мужчин и женщин.