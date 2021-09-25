В Сумах провели чемпионат Украины по тхэквондо

6-7 ноября в манеже СумГУ состоялся командный чемпионат Украины по тхэквондо, в котором соревновались за звание лучших более 100 спортсменов из разных регионов страны.
Сумскую область представляли 8 воспитанников ДЮСШ «Авангард», которых подготовил тренер Александр Хоменко. Команда Сумской области во время чемпионата завоевала 5-е общекомандные места среди мужчин и женщин.
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