В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщил сын хозяйки, увидевший дым из-под кровли. На место происшествия был направлен очередной караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены на площади до 25 кв. м, потолок на площади до 9 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здание. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 16:34 возгорание локализовали, а в 16:57 – ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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