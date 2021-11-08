В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 8 ноября в 16:20 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на 3-х хозяев по ул. Ананьева в г. Конотоп.

О пожаре сообщил сын хозяйки, увидевший дым из-под кровли. На место происшествия был направлен очередной караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены на площади до 25 кв. м, потолок на площади до 9 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здание. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 16:34 возгорание локализовали, а в 16:57 – ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.