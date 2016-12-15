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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской горбюджет уже получил 2 млрд грн

На 4 ноября в Общий фонд бюджета Сумской городской ТГ (без учета официальных трансфертов) поступило 2 млрд грн, что составляет 83,8% к плану в год.

По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году поступления увеличились на 429,6 млн грн (или на 28%).

Из общей суммы поступлений 67,6% (1,3 млрд грн) – налог на доходы физических лиц; 21,9% (430,3 млн грн) – местные налоги и сборы (в частности, 12,8% (252,5 млн грн) – единый налог; 8,1% (159,5 млн грн) – земельный налог и арендная плата); 7,4% (144,5 млн грн) – акцизный налог; 1,2% (23,9 млн грн) – плата за аренду коммунального имущества.

В Специальный фонд бюджета Сумской городской ТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 60,4 млн. грн., что составляет 85,3% к плану в год.

Поступления в бюджет развития составили 9,7 млн грн (средства от отчуждения имущества – 8,3 млн грн, средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 1,4 млн грн).

Официальных трансфертов в Общий фонд поступило 445 млн грн, что составляет 99,8% к плану на январь-октябрь по росписи, в Специальный фонд - 11,3 млн грн, что составляет 93,8% к плану на январь-октябрь по росписи.

Экономика Горбюджет
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