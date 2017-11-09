В Сумах сменится руководитель городской централизованной библиотечной системы В Сумах состоялось заседание конкурсной комиссии по замещению вакантной должности директора коммунального учреждения городского совета «Городской централизованной библиотечной системы».

По результатам конкурсного отбора, в котором приняли участие пять кандидатов, функции директора после окончания срочных трудовых отношений действующего руководителя – заслуженного работника культуры Украины Любови Стадниченко, будут возложены на Юлию Заговору.

После согласования мэром, с ней будет заключен контракт сроком на пять лет.