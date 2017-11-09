В Сумах сменится руководитель городской централизованной библиотечной системы

По результатам конкурсного отбора, в котором приняли участие пять кандидатов, функции директора после окончания срочных трудовых отношений действующего руководителя – заслуженного работника культуры Украины Любови Стадниченко, будут возложены на Юлию Заговору.
После согласования мэром, с ней будет заключен контракт сроком на пять лет.
Восьмий рік поспіль восени центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка проводить загальнобібліотечну акцію – День читача....
В Сумах проходит конкурс на должность директора городской централизованной библиотечной системы....
В отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки им. Т. Шевченко открылась выставка фотографии «Знакомство с Польшей»....
4 июня в отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки им. Т. Г. Шевченко открылась выставка вязаных игрушек и вышитых...
Городской голова Сум Александр Лысенко накануне Дня работников культуры посетил библиотеку им. Т. Шевченко, где собственным примером призвал сумчан записываться...