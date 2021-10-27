В Тростянце и Ромнах дети вышли на учебу в школы Тростянецкая и Роменская громады проигнорировали решение областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как сообщила во время аппаратного совещания в облгосадминистрации директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова, несмотря на решение областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по дистанционной форме обучения с 7 по 14 ноября в школах области, учащиеся 1-4 классов Тростянца и 1-11 классов Ромен вышли на учебу.

«Я прошу правоохранительные органы проверить наличие 100% прививjк для работников учреждений и организацию обучения, - сказала Виктория Гробова относительно ситуации в Ромнах.

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий назвал решение громад «популистической заботой». Ведь такие решения усугубляют ситуацию с COVID-19, подвергают опасности жителей. Дети ведь тоже болеют, и даже если болеют бессимптомно, они «приносят» «ковид» домой.

«Сегодня мы не можем допустить стремительного распространения инфекции в области. И прекращение оффлайн-учебы в школе дает надежду на то, что уровень заболевания снизится. А Тростянецкая и Роменская громады, я считаю, действуют крайне безответственно, не выполняя решения областной комиссии ТЭБ и ЧС», – подчеркнул Дмитрий Живицкий. - Чем быстрее мы преодолеем пандемию, тем быстрее дети пойдут в школу. Надеемся, со следующей недели показатели заболеваемости позволят нам вывести в оффлайн младшую школу. Что касается учащихся 5-11 классов: в красной зоне на обучение они вернутся только в школы, где работники имеют 100% вакцинацию».