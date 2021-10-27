Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:5781

В Тростянце и Ромнах дети вышли на учебу в школы

Тростянецкая и Роменская громады проигнорировали решение областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как сообщила во время аппаратного совещания в облгосадминистрации директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова, несмотря на решение областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по дистанционной форме обучения с 7 по 14 ноября в школах области, учащиеся 1-4 классов Тростянца и 1-11 классов Ромен вышли на учебу.

«Я прошу правоохранительные органы проверить наличие 100% прививjк для работников учреждений и организацию обучения, - сказала Виктория Гробова относительно ситуации в Ромнах.

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий назвал решение громад «популистической заботой». Ведь такие решения усугубляют ситуацию с COVID-19, подвергают опасности жителей. Дети ведь тоже болеют, и даже если болеют бессимптомно, они «приносят» «ковид» домой.

«Сегодня мы не можем допустить стремительного распространения инфекции в области. И прекращение оффлайн-учебы в школе дает надежду на то, что уровень заболевания снизится. А Тростянецкая и Роменская громады, я считаю, действуют крайне безответственно, не выполняя решения областной комиссии ТЭБ и ЧС», – подчеркнул Дмитрий Живицкий. - Чем быстрее мы преодолеем пандемию, тем быстрее дети пойдут в школу. Надеемся, со следующей недели показатели заболеваемости позволят нам вывести в оффлайн младшую школу. Что касается учащихся 5-11 классов: в красной зоне на обучение они вернутся только в школы, где работники имеют 100% вакцинацию».

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 315 человек
Сегодня 08:41
В Тростянце и Ромнах дети вышли на учебу в школы
Сегодня 17:57
Белопольские полицейские задержали рецидивиста за совершение разбойного нападения
Сегодня 17:47
Сумская патрульная стала лучшей на чемпионате Украины по фитнес-бикини
Сегодня 17:36
В Сумской облгосадминистрации отстранили от работы антиваксеров
Сегодня 17:12
В Конотопе в многоэтажке загорелась электрощитовая
Сегодня 17:07
Сумчан запрошують долучитися до Всеукраїнського диктанту національної єдності
Сегодня 16:46
За неделю на Сумщине зарегистрировано 6703 опасных происшествий
Сегодня 15:58
Сумские дзюдоисты отличились в Киеве
Сегодня 15:20
В Сумах потерялся 3-летний мальчик
Сегодня 14:38
На Сумщине полицейские изъяли у семейного дебошира револьвер
Сегодня 14:10
В Сумах провели Открытый кубок города по тхеквондо
Сегодня 13:30
view counter
view counter

Статьи

Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
Сегодня 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
11.15
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 13.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.