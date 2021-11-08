В Сумской облгосадминистрации отстранили от работы антиваксеров Об этом сообщил руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Игорь Кальченко.

По его словам, подавляющее большинство работников аппарата и структурных подразделений облгосадминистрации по состоянию на сегодняшний день вакцинированы.

«Из 581 человека, работающего в облгосадминистрации и ее структурных подразделениях, полный курс вакцинации завершили 498, что составляет 85,71% работников. Еще 60 человек получили одну дозу прививки, – отметил Игорь Кальченко. – Невакцинированы у нас 23 человека или 3,96% человек. Из них отстранены сегодня от работы только 4 человека (один – в аппарате Сумской ОГА, 2 – в департаменте финансов и 1 – в департаменте гражданской защиты). Остальные же имеют противопоказания к вакцинации», – рассказал Игорь Кальченко.

Справка

С сегодняшнего дня в Украине вступает в действие приказ Министерства здравоохранения Украины № 2153, которым утвержден перечень профессий, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В соответствии с Приказом обязательными прививками против COVID-19 подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений и учебных заведений.

Этот перечень определен Минздравом в первую очередь для обеспечения бесперебойной и безопасной работы органов исполнительной власти на национальном и местном уровнях и учебных заведений.

Согласно приказу, работники, непривитые против СOVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения хотя бы одной прививки.

Важно, что не могут быть отстранены от работы работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.

Работники, получившие по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19, не могут быть отстранены от работы, поскольку речь уже не идет об уклонении или отказе от вакцинации.

Если работник уклоняется или отказывается от прививки, то руководитель предприятия должен отстранить его от выполнения профессиональных обязанностей. Для этого он составляет соответствующий акт. Отстранение происходит путем издания приказа или распоряжения руководителя по отстранению. Важно, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно.