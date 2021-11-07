В Конотопе в многоэтажке загорелась электрощитовая

7 ноября, в 11:21, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании электрощитовой трехэтажного жилого дома по ул. Профессиональная в г. Конотоп. О пожаре сообщили жители, почувствовавшие резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горение происходит в электрощитовой на 3-м этаже. Из-за сильного задымления четверо жителей последнего этажа не могли самостоятельно покинуть задымленную зону, а потому пожарные вывели их на свежий воздух.
В 11:31 возгорание локализовали, а в 11:35 полностью ликвидировали первичными средствами пожаротушения.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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