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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:58230

За неделю на Сумщине зарегистрировано 6703 опасных происшествий

За минувшую неделю на пожарах 1 человек погиб, случаев травмирования не зарегистрировано. Огнем уничтожены и повреждены 19 зданий.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины совершено 68 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 31 здание, материальные ценности на общую сумму 5 млн 457 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением осени и снижением температурных показателей значительная доля пожаров приходится на жилищный сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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