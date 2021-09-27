За неделю на Сумщине зарегистрировано 6703 опасных происшествий

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины совершено 68 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 31 здание, материальные ценности на общую сумму 5 млн 457 тыс. грн.
Как свидетельствует статистика, с наступлением осени и снижением температурных показателей значительная доля пожаров приходится на жилищный сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
З початку року на території Сумського району сталося 408 пожеж, з них 26 через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації...
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В результате пожаров 2 человека погибли и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий и 9 единиц автотракторной...
В результате пожаров 1 человек погиб и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 11 строений и 4 единицы автотракторной...
Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий и 3 единицы автотракторной техники....