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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:38419

В Сумах потерялся 3-летний мальчик

Патрульные вернули домой 3-летнего мальчика, разыскиваемого родными.

В субботу под вечер, патрулируя дворовую территорию на улице Интернационалистов, возле проезжей части, патрульные Павел Зарва и Руслан Мельник обнаружили малолетнего мальчика. Никого из взрослых рядом с ребенком не было, поэтому инспекторы остановились и подошли к нему.

Мальчик назвал только свое имя. А вот информации о родителях или адресе проживания не было.

Патрульные уже приступили к поискам его родных, опросили жителей микрорайона. А через некоторое время на линию 102 поступило сообщение об исчезновении ребенка. Позвонив заявителю, блюстители порядка установили, что именно их нового маленького друга и разыскивали дедушка и отец.

3-летнего патрульного мальчика передали родным. Полицейские провели с ними беседу и продолжили патрулировать город.

Право Пропал ребенок
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