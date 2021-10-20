Сумские дзюдоисты отличились в Киеве

В турнире приняли участие более 300 спортсменов. Дзюдоисты Сумщины не остались без призовых мест. Первыми стали: сумчанка Мария Рыцкая в весовой категории до 70 кг, роменчанка Милена Кухарь (48 кг) и Игорь Басанець в весе свыше 100 кг (правда, теперь спортсмен выступает за Днепр).
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