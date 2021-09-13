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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:30328

В Сумах провели Открытый кубок города по тхеквондо

5-7 ноября в манеже СумГУ прошел турнир по тхеквондо Sumy Open Cup.

В турнире приняли участие 205 спортсменов из 12 городов. Среди 22 организаций, сумской спортивный клуб «Звёзды Олимпа», который был организатором турнира, занял 2-е место. Среди 28 тренеров сумской Александр Хоменко занял 1-е место. Из 9 регионов Сумская область заняла 2-е место.

От ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» выступали 37 спортсменов. Из них завоевали медали 29 воспитанников, а именно: 12 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых.

В каждой категории были выделены лучшие спортсмены, за счёт подсчитанных баллов во вовремя поединков. Из нашего клуба двое получили этот титул. Лучшей спортсменкой в категории «юноши» стала: Нефёдова Варвара. А в категории «кадеты» - Павленко Алиса. Также Алиса стала лучшей спортсменкой турнира, набрав наибольшее количество баллов среди всех девочек.

Спорт Тхеквондо
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