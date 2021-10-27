В Сумах ВАЗ врезался в ГАЗель: пострадала пассажирка 6 ноября, около 18 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Римского-Корсакова.

Предварительно 26-летний водитель автомобиля ВАЗ, не придерживаясь безопасной скорости движения, допустил наезд на припаркованное транспортное средство ГАЗ. В результате происшествия 23-летняя пассажирка легкового автомобиля получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного отдела полиции. В настоящее время идет проверка.