В Сумах ВАЗ врезался в ГАЗель: пострадала пассажирка

Предварительно 26-летний водитель автомобиля ВАЗ, не придерживаясь безопасной скорости движения, допустил наезд на припаркованное транспортное средство ГАЗ.
В результате происшествия 23-летняя пассажирка легкового автомобиля получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного отдела полиции. В настоящее время идет проверка.
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